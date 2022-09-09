Товарищеские матчи. ЦСКА и «Тофаш» согласились на ничью после двух овертаймов, «Локомотив-Кубань» играет с «Анадолу Эфесом»

Московский ЦСКА сыграл вничью с турецким в товарищеском матче в Анталье. Армейцы отыграли 20-очковое отставание и довели встречу до овертайма. После второй дополнительной пятиминутки команды согласились на ничью – 99:99.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» играет с действующим чемпионом Евролиги «Анадолу Эфесом».

Товарищеские матчи

Тофаш – ЦСКА – 99:99 2ОТ (23:17, 24:17, 16:17, 17:29, 8:8, 11:11)

ТОФАШ: Туре (25 + 12 подборов), Грей (23 + 6 передач), Браймо (18), Танишан (12).

ЦСКА: Жан-Шарль (20 + 9 подборов + 4 блок-шота), Астапкович (16 + 6 подборов + 5 передач), Уэйр (15 + 7 передач), Антонов (12), Курбанов (11), Мур (9 + 7 передач).

9 сентября. 17.30

–

9 сентября. 20.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«В баскетбол я попал благодаря самогону». Тренер ЦСКА Антон Юдин – об играх в США, опасных поездках и победах в Евролиге