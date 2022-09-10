Франция вела «+16» с Турцией, пропустила рывок 0:19. Команда Венсана Колле вырвала победу в овертайме

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Сборная Франции в драматичной борьбе одолела команду Турции в матче 1/8 финала плей-офф Евробаскета.

В первой половине Франция вела «+16» (31:15). После большого перерыва Турции при счете 38:49 удался рывок 19:0. Перед четвертой четвертью турки лидировали (57:49).

Франция вернулась в игру в четвертой четверти, за 2,5 секунды до сирены Руди Гобер перевел встречу в овертайм (77:77). 

За 12 секунд до завершения 4-й четверти Джеди Осман при 77:75 смазал два штрафных.

В дополнительной 5-минутке французы вырвали победу – 87:86. Роковой стала потеря Фуркана Коркмаза на последних секундах при «-1».

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