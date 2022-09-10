Руди Гобер стал автором спасительного данка в концовке матча с Турцией

Центровой сборной Франции Руди Гобер перевел матч 1/8 финала плей-офф Евробаскета против Турции в овертайм.

Гобер добавил сверху за 2,5 секунды до сирены об окончании 4-й четверти после промаха Эвана Фурнье при счете 75:77.

В дополнительной 5-минутке французы вырвали победу – 87:86.

На счету игрока «Миннесоты» 20 очков (7 из 11 с игры) и 17 подборов. Это рекорд текущего чемпионата Европы по отскокам в одной игре.

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