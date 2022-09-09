50 лет назад сборная СССР обыграла США в финале олимпийского турнира в Мюнхене

9 сентября 1972 года в 23:30 по местному времени в Мюнхене начался финальный матч олимпийского баскетбольного турнира СССР – США

ФИБА официально считает, что игра состоялась 9 сентября. Сегодня 50 лет с момента легендарной победы советских баскетболистов.

под руководством на протяжении 39 минут и 57 секунд вела в счете, но едва не упустила золотые медали в концовке. Последние 3 секунды встречи вошли в историю мирового спорта.

Иван Едешко отдал пас через всю площадку , который стал автором решающего попадания.

49 лет назад сборная СССР по баскетболу впервые выиграла ОИ. А американцы до сих пор не признают себя проигравшими