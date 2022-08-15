Тим Данкан будет представлять Ману Джинобили на вступлении в Зал славы

Пятикратный чемпион НБА в составе будет представлять бывшего партнера по команде Ману Джинобили на церемонии вступления в Зал славы баскетбола имени Нейсмита, которая состоится в следующем месяце.

Пятикратного участника Матча всех звезд будут представлять Айзейя Томас, Митч Ричмонд, Крис Маллин, Иоланда Гриффит и Нэйт Арчибальд.

Бывшего тренера – Рой Уильямс, Гэри Пэйтон и Бобби Джонс.

Университетского тренера Боба Хаггинса – Джерри Уэст и Род Торн.

Трехкратную чемпионку женской НБА Суин Кэш – Тамика Кэтчингс, Тереза Уизерспун, Тина Томпсон, Айзейя Томас и Джино Оримма.

Четырехкратную чемпионку женской НБА Линдси Уэйлен – Дон Стэйли и Чарльз Баркли.

Судью Хью Эванса – Реджи Миллер и Джордж Гервин.

Ману Джинобили возвращается в «Сперс». Он обожает баскетбол, хотя из-за игры лишился правого яичка