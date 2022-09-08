Дэвид Уэст: «Величайший игрок – Леброн. Он очень долго доминирует в лучшую эпоху»

Известный в прошлом игрок НБА Дэвид Уэст считает, что форвард «Лейкерс» является величайшим баскетболистом всех времен.

«Величайший игрок – Леброн, я бы назвал его. Да, Леброн Джеймс – величайший. Просто он очень долго доминирует в лучшую эпоху, очень долго.

Какой у него уровень физики. Никогда не было такого игрока, с такими данными и мощью, не являющегося при этом «большим». Он выделялся бы габаритами, мощью и скоростью в любое время, в любую эпоху», – заявил Уэст.

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