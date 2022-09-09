«Это не должно повториться никогда». Эван Фурнье обругал партнеров по сборной за игру против Венгрии

Федерация баскетбола Франции опубликовала видеоролик, в котором капитан сборной в раздевалке ругает партнеров по команде за недостаточно хорошую игру в матче против Венгрии (78:74).

«Почему вы хмуритесь? Мы должны выиграть этот матч. Что случилось? Мы плохо играли. Можно говорить о судьях, о соперниках, но что это за бардак между нами? Вот такие дела.

Почему вчера мы хорошо играли? Потому что нам нравилось. Почему мы не играли так сегодня? Потому что мы играли против Венгрии? Этот матч остался в прошлом, мы должны забыть о нем. Это не должно повториться никогда. Никогда. Это не мы», – произносит Фурнье.

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