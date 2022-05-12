Мэтт Барнс: «Судьи каждые 5 минут по 2-3 раза смотрят повторы. Они убивают весь ритм игры»

Бывший игрок , ныне эксперт поделился своим мнением о современном судействе, когда рефери чаще стали использовать в работе технологии.

«Не припомню, чтобы мне когда-либо доводилось так часто говорить о судьях во время игровой карьеры или в качестве зрителя, как в этом плей-офф. Они просто убивают весь ритм игры.

Судьи каждые 5 минут по 2-3 раза смотрят повторы. Они проверяют каждый стандартный фол на то, был ли он неспортивным. Это портит все впечатление от игры. Для чего им глаза? В 9 из 10 случаев там все понятно, это все-таки баскетбол. Но если кто-то дотронулся до кого-то выше плеч, коснулся лица, если кто-то упал на паркет, они проверяют, нет ли там неспортивного.

Это убивает весь ритм, это не красит НБА и судей», – заявил Барнс.

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