Гилберт Аренас: «Критиковал Дрэймонда за игру в финале, но он не обиделся»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас заявил, что форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин адекватно воспринял критику с его стороны по ходу финальной серии с «Селтикс».

«Он не играл в стиле . Я сделал заявление по этому поводу, сказав, что если «Голден Стэйт» проиграет серию, то я буду винить в этом Грина, потому что он не делает то, что умеет и должен. Он не обиделся на это. Он понял, почему я так говорю. Да, мы все время переписываемся. И он понял, что я имел в виду. Дрэймонд знает, я не жду от него, что он выйдет и попытается набрать 20 очков, притворяясь снайпером, когда в действительности его роль – играть в защите. И контролировать, что все остальные заняты правильными вещами. Это именно то, что сделало тебя чемпионом», – заявил Аренас.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами