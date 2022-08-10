«Лейкерс» намерены включить 2 пика 1-го раунда в обмен Уэстбрука на Ирвинга

планируют усилить свое предложение по обмену разыгрывающего .

Как сообщает обозреватель The Athletic Джован Буха, калифорнийцы все больше склоняются к использованию максимального количества пиков первого раунда в пакете с .

Отмечается, что решение о сделке может быть принято в том случае, если предсезонные сборы не изменят ситуацию в команде в лучшую сторону.

В Лос-Анджелесе есть чудо-корт, где играли Федерер и Осака. Его построил миллионер, который любит моделей и не любит Шарапову