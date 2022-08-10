«Лейкерс» намерены включить 2 пика 1-го раунда в обмен Уэстбрука на Ирвинга

Теги возможные переходы Лейкерс Бруклин НБА Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Баскетбол

«Лейкерс» планируют усилить свое предложение по обмену разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга.

Как сообщает обозреватель The Athletic Джован Буха, калифорнийцы все больше склоняются к использованию максимального количества пиков первого раунда в пакете с Расселлом Уэстбруком.

Отмечается, что решение о сделке может быть принято в том случае, если предсезонные сборы не изменят ситуацию в команде в лучшую сторону.

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