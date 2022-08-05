«Лейкерс», «Никс» и «Джаз» обсуждали обмен с участием Уэстбрука и Митчелла

, «Никс» и «Джаз» недавно обсуждали крупный трехсторонний обмен с участием звездных и .

Об этом сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто.

В результате трейда Митчелл должен стать игроком , и еще какой-то баскетболист «Юты» переходили бы в «Лейкерс», Уэстбрук и драфт-пики отправлялись бы в клуб из Солт-Лейк-Сити.

Для уравнения зарплат «Никс» должны отправить игроков (возможно, Деррик Роуз и Оби Топпин) в оба клуба, которые задействованы в сделке. В «Лейкерс» из «Джаз» вместе с Беверли переходил бы кто-то из ключевых игроков ротации (Боян Богданович, Джордан Кларксон или Малик Бизли).

В случае заключения сделки «Юта» выкупила бы контракт Уэстбрука.

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