«Все по делу». Леброн поздравил Эйжу Уилсон со званием MVP женской НБА

Звездный игрок поздравил форварда «Лас-Вегаса» Эйжу Уилсон со званием MVP женской .

«Все по делу. Поздравляю, сестренка», – написал Джеймс в инстаграме, выложив фотографию баскетболистки.

Это уже вторая награда MVP в карьере баскетболистки. Впервые она стала лучшим игроком WNBA в 2020 году.

В регулярном чемпионате показатели Уилсон составили 19,5 очка, 9,4 подбора, 2,1 передачи, 1,4 перехвата и 1,9 блок-шота в среднем за матч.

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