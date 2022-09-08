Венсан Колле: «Судьи не оставили нам шансов со Словенией. За 13 лет в сборной никогда такого не видел»

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле раскритиковал судей после матча группового этапа Евробаскета со Словенией (82:88).

«Баскетбол – фантастическая игра. Прекрасно, когда игроки могут решать судьбу матчей. Когда на табло был равный счет в концовке, соперник сфолил на в середине площадки, и это не было обычным нарушением. Скорее всего, там был неспортивный. И Горан Драгич после этого фола смог совершить свой проход под кольцо. Что я могу сказать? Сложно рассуждать об игре после такого. Это невозможно. Просто невозможно, что на площадке баскетболисты высочайшего уровня, они демонстрируют прекрасную игру, и мы видим такое. Все должно быть справедливо.

Я никогда не жалуюсь. За столько лет никогда не жаловался. Но что я могу сказать своим парням сегодня? Эти два фола на Окобо и Эване Фурнье. У нас не было возможности попытаться использовать свои шансы. Судьи просто ушли в раздевалку, не доставая свистки из карманов. Что мы могли сделать? Это все.

За 13 лет в сборной никогда такого не видел. У нас за матч 26 передач, у соперника 11. У нас 24 фола, у соперника 14. В первые 32 минуты игры разница была 22 на 8. Но я не хочу говорить об этом. Я говорю о двух последних фолах. Нарушение на Окобо не было обычным фолом. Мы не получили того уважения, которого заслуживаем», – заявил Колле.

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