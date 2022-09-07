Владимир Гомельский – о 47 очках Дончича: «Мучились все, кому поручали держать Луку»

Известный комментатор и эксперт раскритиковал защиту сборной Франции в матче против сборной Словении (82:88) на Евробаскете-2022.

Лидер словенской команды набрал 47 очков. Это второй результат в истории чемпионатов Европы. Рекорд был установлен бельгийцем Эдди Террасом в 1957 году (63 очка).

«То, что Дончич забил 47 очков, я интерпретирую следующим образом: сборная Франции ничего не смогла придумать против него. У них опытная команда, хороший тренер Венсан Колле, но французы не смогли вообще ничего сделать: не было подстраховки, индивидуальной защиты.

Мучились все, кому поручали держать Луку: Окобо не удержал, Фурнье не является хорошим защитником, но очень старался, а Луваву-Кабарро был вообще без единой мысли в защите. Дончич забил столько, сколько захотел. Он умеет забивать, даже несмотря на то, что медленный игрок. Рекорд есть рекорд. Поздравляю его», — заявил Гомельский.

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