Руди Гобер – о 47 очках Дончича: «Мне понравилось, надеюсь увидеть его снова»

Центровой сборной Франции прокомментировал итоги матча против сборной Словении на Евробаскете-2022.

Лидер словенской команды набрал 47 очков. Это второй результат в истории чемпионатов Европы. Рекорд был установлен бельгийцем Эдди Террасом в 1957 году (63 очка).

«Мне понравилось. Надеюсь увидеть его снова. Можно ли его остановить? Все гораздо сложнее. Это командная игра. Лука, безусловно, фантастический игрок. Лишь немногие баскетболисты в истории могут так влиять на игру. Сегодня он провел отличный матч.

Всегда появляются разговоры о том, что нам следовало сделать по-другому. Нужно отдать ему должное, некоторые его броски были действительно тяжелыми. Так или иначе, мы шли вровень за две минуты до конца», – сказал Гобер.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами