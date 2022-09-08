Эйжа Уилсон – MVP WNBA-2022

Форвард «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон признана самым ценным игроком нынешнего сезона женской НБА.

Это уже вторая награда MVP в карьере баскетболистки. Впервые она стала лучшим игроком WNBA в 2020 году.

В нынешнем сезоне Уилсон также была признана лучшим оборонительным игроком лиги и приняла участие в Матче всех звезд.

В регулярном чемпионате ее показатели составили 19,5 очка, 9,4 подбора, 2,1 передачи, 1,4 перехвата и 1,9 блок-шота в среднем за матч.

«Руна» теперь и в женской в Суперлиге. Что нужно знать о новом проекте клуба?