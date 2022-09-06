Байрон Скотт: «Рад продлению Леброна, «Лейкерс» будут на плаву»

Бывший игрок и тренер одобрил недавнюю сделку клуба, который продлил контракт с 37-летним на 2 сезона и 97,1 миллиона долларов.

«Это означает, что они сохраняют его еще на несколько лет. Это самое главное. Команда будет на плаву, они будут вести борьбу.

«Лейкерс» все еще требуется усиление, я говорю в первую очередь про защиту. Надеюсь, Дарвину Хэму удастся разобраться с этим, привить команде правильную ментальность, понимание того, что это ключевой аспект в игре прямо сейчас, что в защите нужно отрабатывать в каждом матче. Но я в любом случае рад, что Леброн завершит карьеру игроком «Лейкерс», – заявил Скотт.

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