Стивен Эй Смит: «Бен Симмонс убедил меня, что готов играть»

Известный телеведущий подтвердил свое недавнее заявление о том разыгрывающий «Нетс» готов к возвращению в .

В августе Стивен Эй рассказал, что австралийский баскетболист во время личного общения заверил его, что готов играть за в предстоящем сезоне.

«Мы провели частную беседу. Он убедил меня, что его проблемы носили серьезный характер, все было очень серьезно. При всем при этом он убедил меня и в том, что готов вернуться на площадке в этом сезоне», – сказал Стивен Эй.

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