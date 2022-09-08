Стивен Эй Смит: «Бен Симмонс убедил меня, что готов играть»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит подтвердил свое недавнее заявление о том разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс готов к возвращению в НБА.
В августе Стивен Эй рассказал, что австралийский баскетболист во время личного общения заверил его, что готов играть за «Бруклин» в предстоящем сезоне.
«Мы провели частную беседу. Он убедил меня, что его проблемы носили серьезный характер, все было очень серьезно. При всем при этом он убедил меня и в том, что готов вернуться на площадке в этом сезоне», – сказал Стивен Эй.
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