«Барселона» просмотрит Анжея Пасечника

Центровой Анжей Пасечник (26 лет, 218 см) проведет предсезонную подготовку в составе «Барселоны».

Латвийский баскетболист был выбран под 27-м номером на драфте-2017. Он сыграл в НБА только 28 матчей (2019-2021), после чего вернулся в Европу.

В прошлом сезоне Пасечник выступал за . В 25 матчах чемпионата Испании он набирал в среднем 11,1 очка и 4 подбора.

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