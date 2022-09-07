Гобер мощно вколотил сверху через Дончича

Лидер сборной Франции Руди Гобер отметился шикарным данком через звездного разыгрывающего сборной Словении Луку Дончича на Евробаскете-2022.

Центровой «Миннесоты» получил передачу под кольцом и мощно поставил сверху с сопротивлением Дончича, который вышел на подстраховку.

Франция уступила Словении со счетом 82:88. Гобер завершил встречу с показателями 19 очков (9-10 с игры), 8 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.

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