Неманя Недович перейдет из «Панатинаикоса» в «Црвену Звезду»

Разыгрывающий Неманя Недович (31 год, 191 см) покинет .

Как сообщает инсайдер Джордж Заккас, сербский баскетболист с высокой вероятностью продолжит карьеру в .

В 26 матчах чемпионата Греции Недович набирал 14,4 очка, 2,3 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

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