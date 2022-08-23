«Црвена Звезда» интересуется Миндаугасом Кузминскасом

Форвард Миндаугас Кузминскас (32 года, 206 см) отклонил предложение «Црвены Звезды», пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Отмечается, что клуб намерен улучшить финансовые условия, чтобы литовский баскетболист оказался в Белграде.

Ранее проходила информация, что с Кузминскасом ведет переговоры «Панатинаикос».

В прошлом сезоне форвард выступал за «Зенит», но в апреле договорился о расторжении контракта с клубом.

Миндаугас провел 10 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7 очков и 1,9 подбора. В 22 матчах Евролиги его средние показатели составили 5 очков и 2 подбора.

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