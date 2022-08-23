«Црвена Звезда» интересуется Миндаугасом Кузминскасом

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Форвард Миндаугас Кузминскас (32 года, 206 см) отклонил предложение «Црвены Звезды», пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Отмечается, что клуб намерен улучшить финансовые условия, чтобы литовский баскетболист оказался в Белграде.

Ранее проходила информация, что с Кузминскасом ведет переговоры «Панатинаикос».

В прошлом сезоне форвард выступал за «Зенит», но в апреле договорился о расторжении контракта с клубом.

Миндаугас провел 10 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7 очков и 1,9 подбора. В 22 матчах Евролиги его средние показатели составили 5 очков и 2 подбора.

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