Гилберт Аринас – болельщику «Бостона»: «На тебе майка Пола Пирса, какой же ты расист?»

Бывший игрок НБА Гилберт Арbнас раскритиковал болельщиков , которые позволяют себе расистские высказывания.

«Когда я был в Бостоне, кто-то назвал меня словом на букву Н. Я подумал: «Бро, на тебе майка . Какой же ты расист, если все игроки вашей команды – чернокожие?» Ты должен доказать мне, что являешься расистом. Хочешь, чтобы я поверил тебе? Покажи мне майку . Хочу, чтобы меня там окружали такие же старые белые люди. Не хочу видеть на твоей спине имя , – заявил Аринас.

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов