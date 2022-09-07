Гилберт Аринас – болельщику «Бостона»: «На тебе майка Пола Пирса, какой же ты расист?»

Бывший игрок НБА Гилберт Арbнас раскритиковал болельщиков «Бостона», которые позволяют себе расистские высказывания.
«Когда я был в Бостоне, кто-то назвал меня словом на букву Н. Я подумал: «Бро, на тебе майка Пола Пирса. Какой же ты расист, если все игроки вашей команды – чернокожие?» Ты должен доказать мне, что являешься расистом. Хочешь, чтобы я поверил тебе? Покажи мне майку Боба Кузи. Хочу, чтобы меня там окружали такие же старые белые люди. Не хочу видеть на твоей спине имя Кевина Гарнетта», – заявил Аринас.
Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов