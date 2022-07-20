Кендрик Перкинс: «Болельщики в Бостоне переходят черту и бьют ниже пояса»

Бывший игрок «Селтикс», ныне телевизионный эксперт подтвердил слова многих игроков о том, что болельщики в Бостоне ведут себя крайне неуважительно по отношению к соперникам, однако не согласился с , который назвал их расистами.

«Я провел в Бостоне восемь с половиной лет. Может быть, потому что я был игроком «Селтикс», я не сталкивался с расизмом.

Скажу так, болельщики в Бостоне переходят черту и бьют ниже пояса. Они чертовски неуважительны по отношению к противоположным командам, приезжающим в Бостон», – сказал Перкинс.

«Они охренеть какие расисты. В Бостоне могут выкрикнуть что угодно, и это нормально. Я почувствовал это на своей шкуре. Там запросто могут что-нибудь в тебя бросить. Как-то, когда я покидал площадку, в меня полетело пиво», – ранее заявил Леброн.

Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?