Джей Ар Смит: «Болельщик пытался доказать мне, что моя карьера лучше, чем у Трэйси Макгрэйди»

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Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит в подкасте Гилберта Аренаса «No Chill» рассказал, как болельщик пытался убедить его, что его карьера гораздо лучше, чем у члена Зала славы Трэйси Макгрэйди.

«О чем ты говоришь? Серьезно, бро, о чем ты говоришь? А он говорит: «Но ты же выиграл два чемпионских перстня».

Да, но у меня был отличный состав. Я выиграл не потому, что я был звездой команды. Я не набирал 40 очков за матч. Я был тем, кто помогал другим набирать 40 очков», – сказал Смит.

Бросил в тренера супом, ездил по Нью-Йорку на бронеавтомобиле, опубликовал задницу подруги. 100 раз, когда Джей Ар Смит трахнул нормальность

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