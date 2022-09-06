Сборная Украины вышла в плей-офф Евробаскета-2022

Сборная Украины одержала победу над командой Италии (84:73) в Милане и гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата Европы-2022.

Лучшим в составе украинской команды стал атакующий защитник . На его счету 25 очков (9 из 18 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 4 из 6 с линии штрафных), 4 подбора, 3 передачи и 3 перехвата.

и Иван Ткаченко добавили по 17 очков каждый.

Украина лидирует в группе C с результатом 3-0. На групповом этапе команде осталось провести матчи с Грецией (3-0) и Хорватией (2-1).

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