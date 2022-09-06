Владимир Гомельский: «На победу в Евробаскете претендуют семь команд»

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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал фаворитов чемпионата Европы.

Гомельский также назвал сильные стороны команды Германии.

«До начала Евробаскета я называл семь команд. Сейчас из этого списка выбыли Литва и Италия, но прибавились Германия и Бельгия. А пять – это Словения, Сербия, Франция, Испания и Греция.

Сборная Германии – самая дисциплинированная и тактически грамотная команда на турнире. Тренер Херберт отлично управляет игрой и принимает обоснованные решения. В команде есть явный лидер – Шредер и еще 2 игрока, которые могут и умеют играть индивидуально – Вагенр и Ло. Кроме того, у Германии очень стабильная защита, в которой «вкалывают» все без исключения игроки. Матч Германия – Франция показателен», – заявил Гомельский.

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