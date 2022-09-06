Лука Дончич: «На Евробаскете у игроков мало времени на отдых, это может привести к травмам»

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич поддержал игрока сборной Франции Эвана Фурнье, который критиковал организаторов Евробаскета-2022 за плотность календаря.

«Нам приходится проводить четыре матча за пять дней. По ходу группового этапа получилось так, что у нас, можно сказать, было две игры в течение 24 часов. Да, подобного быть не должно, никто не должен иметь такой календарь. Все тут в одинаковой ситуации. У всех мало времени на отдых. Это проблема, потому что могут быть травмы. Думаю, клубы это должно беспокоить особенно сильно.

Я согласен с Фурнье. Чем больше времени на отдых, тем лучше», – заявил Дончич.

На Евробаскете настолько плохо с судейством, что уже дошло до драк. Турки угрожают сняться с турнира