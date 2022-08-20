Сергей Быков: «В России не ценится выступление за сборную»

Чемпион Евробаскета-2007 Сергей Быков оценил перспективы молодых российских игроков во взрослом баскетболе.

«Потенциал всегда есть. В детском баскетболе есть уникальные игроки с большим арсеналом двигательных и технических навыков, игровым мышлением и так далее. При этом отсутствует идеология.

Во многих баскетбольных странах на уровне ДНК зашивают, что вы представляете честь страны, а игра на высоком уровне дает вам отличную возможность продвинуться по социальной лестнице. Это сильный психологический момент, а у нас, на мой взгляд, этой ценности выступления в сборной нет.

Болельщики делятся на два типа: одни хотят результата любой ценой, а вторые гордятся, что, условно, парень с соседнего двора играет в , и ему приятно смотреть на это и поддерживать своего.

Каждый приходит за своим, но я понимаю, что грамотный менеджер или тренер может учитывать потребность всех типов болельщиков и удовлетворить запрос всех, соответственно оптимально скомплектовать состав и выстроить вертикаль основной и молодежной команд в клубе», – заявил Быков.

«Может, вернусь в баскетбол в какой-то интересной роли». Сергей Быков — о работе в «Школе баскетбола» и должности в хоккее