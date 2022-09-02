Виталий Фридзон – об отстранении российского спорта: «Надеюсь, скоро все решится и вернется к тому, как было раньше»

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Экс-капитан сборной России, защитник «Зенита» Виталий Фридзон высказался на тему санкций в отношении российского спорта.

«Это обидно, и это минус и не только для баскетбола, но и для всего российского спорта и его развития. Обидно за юношей, за детей, которые стремятся попасть на чемпионаты мира и Европы по своим годам – для них это цель, они ради этого живут. Биатлонисты, пловцы живут Олимпиадами.

Когда я был ребенком, то только и мечтал, чтобы оказаться на чемпионате мира, Олимпиаде – это было во снах. Надеюсь, что скоро все решится и вернется к тому, как было раньше», – сказал Фридзон.

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