«Црвена Звезда» рассталась с Аароном Уайтом

объявила о расторжении контракта с тяжелым форвардом (29 лет, 206 см).

Американец пришел в «Црвену Звезду» летом прошлого года и завоевал с клубом три титула: чемпион лиги, чемпион Сербии и победитель Кубка Сербии.

Уайт пропустил начало прошлого сезона из-за перелома предплечья, но затем сыграл за сербскую команду 47 матчей, набирая в среднем 6,2 очка.

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