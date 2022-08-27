«Црвена Звезда» интересуется Стефаном Йовичем

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Разыгрывающий Стефан Йович (31 год, 198 см) может продолжить карьеру в «Црвене Звезде».

По информации сербского издания Telesport, клуб проявляет интерес к игроку и хочет подписать с ним краткосрочное соглашение на начало сезона.

В прошлом сезоне Йович боролся с травмами. Он провел четыре матча в Евролиге и пять матчей в чемпионате Греции, представляя «Панатинаикос».

Стефан уже играл за «Црвену Звезду» с 2014 по 2017 год. Также он выступал за «Баварию» (2017-2019) и «Химки» (2019-2021).

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