Лука Дончич: «Больше всего слежу на Евробаскете за Сербией и Грецией»

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич во время общения с журналистами назвал команды, матчи которых смотрит чаще других на Евробаскете-2022.
Лидер действующих чемпионов Европы дал понять, что основными конкурентами словенцев считает сборные Греции и Сербии.
Журналист: Если у вас есть время, какую команду смотрите, кто наиболее впечатлил?
Дончич: Я много смотрел, свободное время у нас есть. Но больше всего смотрю на Евробаскете Грецию и Сербию.
Журналист: Почему? Что наиболее впечатлило?
Дончич: Сами знаете почему.
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