Лука Дончич: «Больше всего слежу на Евробаскете за Сербией и Грецией»

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич во время общения с журналистами назвал команды, матчи которых смотрит чаще других на Евробаскете-2022.

Лидер действующих чемпионов Европы дал понять, что основными конкурентами словенцев считает сборные Греции и Сербии.

Журналист: Если у вас есть время, какую команду смотрите, кто наиболее впечатлил?

Дончич: Я много смотрел, свободное время у нас есть. Но больше всего смотрю на Евробаскете Грецию и Сербию.

Журналист: Почему? Что наиболее впечатлило?

Дончич: Сами знаете почему.

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