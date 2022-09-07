Яннис Адетокумбо: «Стараюсь получать как можно больше удовольствия от игры и создавать искусство»

Звездный форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо прокомментировал свое выступление в матче против сборной Украины (99:79) на Евробаскете-2022.

«Стараюсь не оценивать свои выступления. Просто стараюсь получать как можно больше удовольствия от игры и создавать искусство.

Каждый матч отличается от других. Каждый раз, когда я выхожу на паркет, это новый опыт для меня, который остается у меня в памяти. Но признаюсь, что в этом году я очень рад выходить на площадку и играть со своими партнерами по команде.

Я не знаю, в чем именно причина. Возможно, в том, что мы не играли с 2019 года. Возможно, дело в тренере Итудисе и в том, как он меня мотивирует. Но я рад каждой возможности выйти на паркет со своими партнерами по команде», – сказал Яннис.

Адетокумбо набрал 41 очко (13-18 с игры) за 27:27 на площадке, а также совершил 9 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?