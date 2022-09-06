Калатес отдал передачу от паркета, Яннис забил сверху

и организовали красивую атаку в матче Греции против Украины (99:79) на Евробаскете-2022.

Калатес отдал точную передачу с отскоком от паркета, находясь рядом с центральным кругом. Адетокумбо завершил момент мощным данком двумя руками.

Яннис завершил встречу с показателями 41 очко и 9 подборов. На счету Калатеса 13 очков, 7 передач и 5 подборов.

Греция (4-0) обошла Украину (3-1) в борьбе за промежуточное первое место в группе C Евробаскета.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?