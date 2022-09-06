Яннис набрал 41 очко за 27 минут в победном матче с Украиной

Лидер сборной Греции Яннис Адетокумбо отметился результативной игрой в матче против сборной Украины (99:79) на Евробаскете-2022.

Звездный форвард «Милуоки» набрал 41 очко (13-18 с игры) за 27:27 на площадке, а также совершил 9 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

Яннис выдал самое результативное выступление на чемпионатах Европы за 21 год. В 2001 году Дирк Новицки (Германия) набрал 43 очка. После этого никто из игроков не показывал подобных цифр.

Греция (4-0) обошла Украину (3-1) в борьбе за промежуточное первое место в группе C Евробаскета.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?