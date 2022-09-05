Джоди Микс завершил карьеру в возрасте 35 лет

Бывший игрок НБА Джоди Микс завершает игровую карьеру в возрасте 35 лет.

Микс последний раз играл в НБА в сезоне-18/19. Всего на счету американца 539 матча в лиге со средними показателями 9,3 очка, 2,1 подбора и 1,1 передачи за игру.

В сезоне-21/22 Микс провел 18 матчей за фарм-команду «Торонто» в Лиге развития.

В данный момент Микс играет за сборную США в Кубке Америке, который станет для него последним турниром.

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