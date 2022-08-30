Скотти Барнс – о прогрессе в 3-очковых бросках: «Теперь меня называют Стефом Карри»

Форвард в новом выпуске своего видеоблога рассказал о прогрессе, которого во время межсезонья-2022 достиг в 3-очковых бросках.

По словам Барнса, в детском лагере игрока «Рокетс» Джейлена Грина юные участники также заметили, насколько лучший новичок минувшего сезона прибавил с точки зрения броска.

«Теперь они называют меня , – заявил Барнс.

В дебютном сезоне в 21-летний Барнс реализовал 30,1% из-за дуги.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду