Фуркан Коркмаз – о нападении грузинских игроков: «Они просто подбежали и набросились на нас. Мы начали наносить друг другу удары»

Форвард сборной Турции Фуркан Коркмаз изложил свою версию произошедшего во время вчерашнего матча против команды Грузии (83:88 2ОТ) на Евробаскете-2022.

За 4:48 до конца четвертой четверти встречи между Коркмазом и Дудой Санадзе произошла потасовка, в результате которой оба игрока были удалены с площадки.

«Вы видели лишь малую часть того, что произошло на площадке. Мы встали лицом к лицу, и он начал нести всякую чушь. Я никому не позволю говорить гадости мне в лицо.

В игре – да. Это часть игры. Ты что-то говоришь, тебе отвечают. Но я никогда не пропущу мимо ушей то, что он мне сказал. Я отреагировал как живой человек, как игрок, как мужчина.

Когда я шел по коридору, со мной был наш тренер по физподготовке. Мы направлялись в сторону нашей раздевалки и увидели, как на нас бегут трое грузинских игроков и двое охранников. Мы начали наносить друг другу удары. Вот так в целом все и произошло.

Это было похоже на уличную драку. Без каких-либо разговоров. Они просто подбежали и набросились на нас. Конечно, мы среагировали и пытались защищаться, как поступил бы любой мужчина.

Думаю, это проблема безопасности. Мы понимаем, что они у себя дома, но это недопустимо. Если что-то происходит на площадке, это нормально, но нам нужно больше говорить о том, что происходит вне площадки», – сказал Коркмаз.

По словам журналиста BeIN Sports Turkiye Исмаила Сенола, грузинскими игроками, которые напали на Коркмаза в подтрибунном помещении, были , и Санадзе.

На Евробаскете настолько плохо с судейством, что уже дошло до драк. Турки угрожают сняться с турнира