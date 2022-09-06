Турция оспорит в CAS результат матча с Грузией

Федерация баскетбола Турции подала протест в Спортивный арбитражный суд, оспаривая результат матча турецкой сборной против Грузии (83:88 2ОТ) на Евробаскете-2022.

Ранее Турция обратилась к ФИБА с требованием переиграть встречу из-за «потерянных» 22 секунд по ошибке судей.

ФИБА отклонила протест турецкой федерации, так как не нашла доказательств о влиянии данной ошибки на исход матча.

«Федерация баскетбола Турции осуждает решение отклонить протест, который указывает на судейскую ошибку в концовке матча. Мы не принимаем данное решение . Мы будем отстаивать все наши права в Международном спортивном арбитражном суде ( ).

Мы считаем, что европейский баскетбол станет хуже по сравнению с его нынешним положением, если ФИБА, имеющая право голоса в управлении баскетболом в Европе, не будет справедливой в своих действиях», – говорится в заявлении турецкой стороны.

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