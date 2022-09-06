Торнике Шенгелия – о конфликте со сборной Турции: «Некрасивая ситуация, которая возникла на ровном месте»

Травмированный лидер сборной Грузии Торнике Шенгелия поделился своим видением конфликтной ситуации с участием игрока команды Турции Фуркана Коркмаза.

«Некрасивая ситуация, которая возникла на ровном месте. Очень жаль, что она обернулась тем, чем обернулась. Этого можно было легко избежать, это касается обеих команд.

С одной стороны, мы могли отреагировать иначе и не позволить эмоциям взять верх над нами.

Мы могли справиться лучше, не реагируя на провокацию. Но мы отреагировали как люди, как мужчины, мы выразили свою реакцию.

С другой стороны, когда конфликт начинается на площадке, там он всегда и должен оставаться. Нельзя просить игроков других команд перед лицом их друзей, семей и тысяч болельщиков идти на встречу в подтрибунное помещение, чтобы продолжать разбираться там.

Мало того, когда мы шли в раздевалку, провокации со стороны соперника продолжались. Нас обзывали на все лады и жестами указывали, куда надо идти, чтобы драться.

Кроме того, заявления, сделанные СМИ с турецкой стороны, нарисовали совсем другую картину, что вызвало агрессию со стороны турецких болельщиков по отношению к нам и нашим семьям.

Агрессия, которая включает в себя очень жесткие сообщения и угрозы смерти», – говорится в сообщении Шенгелии.

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