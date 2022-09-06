Тренеры НБА предпочитают повседневный стиль обязательному ношению костюмов

Тренеры НБА предпочитают повседневный стиль одежды обязательному ношению костюмов во время матчей.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн, ссылаясь на результаты проведенного НБА опроса среди всех специалистов лиги.

НБА допустила ношение повседневной одежды во время доигровки сезона в «пузыре», в прошлом сезоне нововведение сохранилось.

Окончательное решение по вопросу ожидается после того, как НБА позже на этой неделе проведет ежегодное тренерское собрание в Чикаго.

Дочь Денниса Родмана – самая высокооплачиваемая футболистка в истории США. Ей 20, а она зарабатывает больше Меган Рапино!