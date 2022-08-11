Выступающие на данный момент под 6-м номером игроки НБА могут продолжить использовать его

НБА решила полностью вывести из обращения 6-й номер в честь легендарного центрового Билла Расселла.

При этом выступающие на данный момент под 6-м номером баскетболисты НБА, включая из «Лейкерс», могут продолжить использовать его.

Номер 6 нельзя будет выбирать ни в одной из команд лиги, начиная с этого момента.

Умерший в конце июля легендарный Расселл стал первым игроком в истории лиги, номер которого выведен из обращения во всей лиге.

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов

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