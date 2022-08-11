НБА решила повсеместно вывести из обращения 6-й номер в честь Билла Расселла

НБА решила полностью вывести из обращения 6-й номер в честь легендарного центрового Билла Расселла.

Расселл станет первым игроком в истории лиги, номер которого выведен из обращения во всей лиге.

Расселл выступал под 6-м номером за «Бостон». В составе этой команды он 11 раз становился чемпионом НБА, что является рекордом за всю историю лиги.

В конце июля знаменитый баскетболист ушел из жизни в возрасте 88 лет.

За 13 сезонов в НБА (1956-1969) Билл пять раз выигрывал награду MVP сезона и 12 раз принимал участие в Матче всех звезд.

Кроме того, Расселл дважды брал титул НБА в качестве главного тренера «Селтикс» (1968, 1969).

В 1975 году он был введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, в 2021 году – повторно за достижения в тренерской карьере.

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