Димитрис Итудис: «Яннис испытывал дискомфорт в колене, но ничего серьезного»

Лидер сборной Греции Яннис Адетокумбо пропустил матч против команды Великобритании (93:77) в рамках группового этапа Евробаскета-2022.

По словам главного тренера греков , команда решила предоставить своему лидеру возможность для отдыха на фоне небольших проблем с коленом.

«Яннис испытывал дискомфорт в колене, но ничего серьезного. Мы хотели избежать любого риска, так что решили не выпускать его против Великобритании», – заявил Итудис.

Благодаря победе Греция (3-0) обеспечила себе участие в плей-офф.

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