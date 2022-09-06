Димитрис Итудис: «Яннис испытывал дискомфорт в колене, но ничего серьезного»

Теги травмы Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Димитрис Итудис Евробаскет-2022 Баскетбол

Лидер сборной Греции Яннис Адетокумбо пропустил матч против команды Великобритании (93:77) в рамках группового этапа Евробаскета-2022.

По словам главного тренера греков Димитриса Итудиса, команда решила предоставить своему лидеру возможность для отдыха на фоне небольших проблем с коленом.

«Яннис испытывал дискомфорт в колене, но ничего серьезного. Мы хотели избежать любого риска, так что решили не выпускать его против Великобритании», – заявил Итудис.

Благодаря победе Греция (3-0) обеспечила себе участие в плей-офф.

Евробаскет. История в эмблемах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные