Светислав Пешич: «Во вторник Милутинов возобновит тренировки с командой»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал о состоянии находившихся в лазарете игроков команды и .

«У Вани возникли проблемы с желудком, мы надеемся, что он скоро поправится. Он решает этот вопрос с медицинским штабом. Что касается Милутинова, то во вторник он возобновит тренировки с командой, это будет его первое за долгое время занятие с нами.

Посмотрим, сыграет ли Никола против Израиля, точно можно сказать только то, что он очень важен для команды», – заявил Пешич.

Милутинов пропустил начало группового этапа из-за вируса, Маринкович принял участие в двух первых матчах Сербии и не играл в третьем.

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