13+14+7 от Николы Йокича помогли Сербии разгромить Финляндию и выйти в плей-офф Евробаскета

13 очков, 14 подборов и 7 передач центрового помогли сборной Сербии одержать уверенную победу над Финляндией (100:70) в матче группового этапа Евробаскета-2022.

Двукратный MVP НБА реализовал 6 из 12 с игры и 1 из 2 с линии штрафных.

Василие Мицич принес Сербии 14 очков и 7 передач, Немания Недович – 14 очков, Никола Калинич – 13 очков и 5 передач.

Сербы лидируют в группе D с результатом 3-0 и обеспечили себе участие в плей-офф.

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