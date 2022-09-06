Дирк Новицки: «По уровню понимания игры Лука напоминает 30-летнего игрока»

Легендарный игрок «Мэверикс» отметил невероятный для игрока его возраста уровень понимания игры и баскетбольного IQ 23-летнего .

«Обычно игроки в начале карьеры сыроваты и развиваются. На новый уровень они выходят благодаря обретаемому опыту и упорной работе. Но Лука отличается тем, как уже сейчас читает игру и принимает решения, при пик-н-роллах, когда отдает мяч или бросает. Он уже напоминает 30-летнего игрока.

Я невероятно впечатлен им. Дончич показывал все это с первого дня, уровень понимания игры и баскетбольный IQ выделяет его на фоне всех остальных», – заявил Новицки.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА