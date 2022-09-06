Маркус Смарт: «Джейлен Браун прекрасно справился с ситуацией, когда его упоминали как кандидата на обмен»

Разыгрывающий «Селтикс» рассказал о реакции одноклубника на слухи про возможный обмен в «Нетс».

«Джейлен Браун прекрасно справился с ситуацией. На его лице можно видеть улыбку. Когда мы проводили время вместе, то даже не упоминали эту историю. Мы разговаривали о предстоящем сезоне, о том, что надо быть готовыми.

Джейлен в порядке. Он воспринял случившееся как профессионал, как он это умеет. И мой совет – причем это касается всех – не стоит забывать, что все это в первую очередь бизнес», – заявил Смарт.

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