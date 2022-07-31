Генменеджер клуба НБА: «Бостону» следует обменять Тейтума на Дюрэнта, сохранив Брауна и Смарта»

Генеральный менеджер одного из клубов Восточной конференции считает, что следует предложить в обмен на .

«Нетс» нужно просить Маркуса Смарта, и несколько пиков. Хотя переговоры с командой их же дивизиона противоречат здравому смыслу, на месте Шона Маркса я бы пытался лишить их того, что им необходимо для победы. Браун и Смарт обеспечивают «Селтикс» той жесткостью, которая позволяет выигрывать. Без них я не так боюсь встретиться с этой командой.

Кей Ди и Тейтум талантливы, но я не знаю, насколько они жесткие. Если вы просто пытаетесь выиграть один титул, вы бы обменяли Тейтума на Дюрэнта? Я бы сделал это прежде, чем расстался с Джейленом и Смартом.

Браун ценится немного меньше, чем Тейтум, потому что он не такой мастеровитый. Он атлет высокого уровня, который превратился в хорошего игрока. Думаю, согласился бы на Тейтума, и вам не пришлось бы отказываться от Смарта», – сказал анонимный функционер.

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